Полиции Венесуэлы приказали арестовать всех причастных к поимке Мадуро

Венесуэльской полиции приказано найти найти и арестовать всех, кто помогал США в операции по поимке президента Николаса Мадуро.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом говорится в тексте указа о введении чрезвычайного положения, который действует с субботы, но был опубликован только сегодня.

"Немедленно начать общенациональный поиск и задержание всех, кто причастен к продвижению или поддержке вооруженного нападения со стороны Соединенных Штатов", - говорится в тексте.

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп санкционировал проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. После месяцев подготовки ночью 3 января 2026 года американский спецназ схватил Мадуро и его жену Силию Флорес в комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе. Их эвакуировали на корабль ВМС США и доставили в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркотерроризме.