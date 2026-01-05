Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Полиции Венесуэлы приказали арестовать всех причастных к поимке Мадуро

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 19:26
    Полиции Венесуэлы приказали арестовать всех причастных к поимке Мадуро

    Венесуэльской полиции приказано найти найти и арестовать всех, кто помогал США в операции по поимке президента Николаса Мадуро.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом говорится в тексте указа о введении чрезвычайного положения, который действует с субботы, но был опубликован только сегодня.

    "Немедленно начать общенациональный поиск и задержание всех, кто причастен к продвижению или поддержке вооруженного нападения со стороны Соединенных Штатов", - говорится в тексте.

    В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп санкционировал проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. После месяцев подготовки ночью 3 января 2026 года американский спецназ схватил Мадуро и его жену Силию Флорес в комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе. Их эвакуировали на корабль ВМС США и доставили в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркотерроризме.

    США Венесуэла Операция США в Венесуэле полиция Николас Мадуро Дональд Трамп
    Venesuela polisinə Maduronun tutulmasında iştirak edənləri həbs etmək əmri verilib

    Последние новости

    20:00
    Фото

    В праздничные дни Бакинский метрополитен перевез около 2 млн пассажиров

    Инфраструктура
    19:57

    Премьер Израиля заявил о единой позиции с Трампом по Ирану

    Другие страны
    19:47

    Президент Ильхам Алиев: Кто силен, тот и прав - ВИДЕО

    Внутренняя политика
    19:46

    В Париже начался шестой раунд сирийско-израильских переговоров

    Другие страны
    19:39

    Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает действия США в Венесуэле

    Другие страны
    19:32

    Гутерриш: Операция США может обострить нестабильность в Венесуэле

    Другие страны
    19:26

    Полиции Венесуэлы приказали арестовать всех причастных к поимке Мадуро

    Другие страны
    19:20

    Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах по Украине в Париже

    Другие страны
    19:14

    В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в подаче газа

    Энергетика
    Лента новостей