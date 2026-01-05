Prezident İlham Əliyev: Kim güclüdür, o da haqlıdır - VİDEO
Daxili siyasət
- 05 yanvar, 2026
- 19:30
Azərbaycan xalqına Yeni il təbrikimdə də demişdim ki, bugünkü dünya belədir - kim güclüdür, o da haqlıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib.
Dövlət başçısı müsahibə zamanı Bayden-Blinken administrasiyasının nə qədər naşükür olduğunu da xatırladıb:
"O vaxt administrasiyanın yüksəkvəzifəli şəxsləri ilə söhbət əsnasında mən demişdim ki, gün gələcək və biz sizə bir daha lazım olacağıq, amma onda bizim qapımızı döyməyin".
Prezident İlham Əliyev bildirib ki, hazırda da ABŞ-də hakimiyyətdə həmin administrasiya olsaydı, onların bir xahişi də yerinə yetirilməyəcəkdi.
Müsahibənin tam versiyası yaxın saatlarda yerli televiziya kanallarında yayımlanacaq.
Son xəbərlər
20:09
Azərbaycanın güləş millisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıbFərdi
20:07
İsrailin Baş naziri Tramp ilə İran məsələsində eyni mövqedədirDigər ölkələr
20:01
Quterreş: ABŞ-nin əməliyyatı Venesueladakı qeyri-sabitliyi kəskinləşdirə bilərDigər ölkələr
19:54
ABŞ-nin neft şirkətlərinin səhmləri Trampın Venesuela ilə bağlı bəyanatları fonunda bahalaşıbEnergetika
19:53
Azərbaycan I Liqa klubu Premyer Liqadan futbolçu transfer etməyə yaxındırFutbol
19:50
Netanyahu ABŞ-nin Venesueladakı fəaliyyətlərini tam şəkildə dəstəklədiyini bəyan edibDigər ölkələr
19:44
Foto
Bayram günlərində Bakı Metropoliteni 2 milyona yaxın sərnişin daşıyıbİnfrastruktur
19:42
Venesuela polisinə Maduronun tutulmasında iştirak edənləri həbs etmək əmri verilibDigər ölkələr
19:30