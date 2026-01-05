İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycan Prezidenti yerli televiziya kanallarına müsahibə verib

    Daxili siyasət
    • 05 yanvar, 2026
    • 16:41
    Azərbaycan Prezidenti yerli televiziya kanallarına müsahibə verib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibə verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev interviewed by local TV channels

