Azərbaycan Prezidenti yerli televiziya kanallarına müsahibə verib
Daxili siyasət
- 05 yanvar, 2026
- 16:41
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibə verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
