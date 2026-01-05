Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Внутренняя политика
- 05 января, 2026
- 16:45
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Последние новости
17:07
В Сальяне скончался 11-летний ребенокПроисшествия
17:06
Азербайджанская продукция выходит на рынок Калифорнии через портал AzexportФинансы
17:01
В Красноярском крае белый медведь напал на семью из трех человекВ регионе
16:52
Служба: Снежная и морозная погода не создала серьезных проблем с водоснабжениемИнфраструктура
16:52
Видео
Мадуро и его супруга доставлены в федеральный суд Нью-ЙоркаДругие страны
16:45
Фото
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканаламВнутренняя политика
16:35
БИГ обнародовала статистику массовых репрессий против сикхов в ИндииВнешняя политика
16:33
В США один человек задержан после инцидента в доме вице-президентаДругие страны
16:29