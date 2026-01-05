Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам

    Внутренняя политика
    • 05 января, 2026
    • 16:45
    Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Azərbaycan Prezidenti yerli televiziya kanallarına müsahibə verib
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev interviewed by local TV channels

