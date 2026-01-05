Президент Ильхам Алиев: Кто силен, тот и прав - ВИДЕО

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    • 05 января, 2026
    • 19:47
    В своем новогоднем поздравлении азербайджанскому народу я уже говорил, что сегодняшний мир таков: кто силен - тот и прав.

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью местным телевизионным каналам.

    В ходе интервью глава государства также напомнил о неблагодарности бывшего руководства Белого дома - так называемой "администрации Байдена-Блинкена".

    "Во время разговоров с высокопоставленными представителями той администрации я говорил, что настанет день, когда мы вам снова понадобимся, но тогда не стучитесь в нашу дверь", - подчеркнул он.

    По словам президента, если бы эта администрация и сегодня находилась у власти в США, ни одна их просьба не была бы выполнена.

    Полная версия интервью будет вещаться в ближайшие часы на местных телеканалах.

    Лента новостей