Президент Ильхам Алиев: Кто силен, тот и прав - ВИДЕО

В своем новогоднем поздравлении азербайджанскому народу я уже говорил, что сегодняшний мир таков: кто силен - тот и прав.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью местным телевизионным каналам.

В ходе интервью глава государства также напомнил о неблагодарности бывшего руководства Белого дома - так называемой "администрации Байдена-Блинкена".

"Во время разговоров с высокопоставленными представителями той администрации я говорил, что настанет день, когда мы вам снова понадобимся, но тогда не стучитесь в нашу дверь", - подчеркнул он.

По словам президента, если бы эта администрация и сегодня находилась у власти в США, ни одна их просьба не была бы выполнена.

Полная версия интервью будет вещаться в ближайшие часы на местных телеканалах.