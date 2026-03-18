İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Şirvanda BWF-nin "Shuttle Time" layihəsi çərçivəsində badminton təlimləri keçirilib

    Fərdi
    • 18 mart, 2026
    • 16:15
    Şirvanda BWF-nin Shuttle Time layihəsi çərçivəsində badminton təlimləri keçirilib

    Şirvan şəhərində Dünya Badminton Federasiyasının (BWF) "Shuttle Time" layihəsi çərçivəsində məktəblilər arasında bu idman növünün kütləviliyini artırmaq, gənc məşqçi və hakimlər hazırlamaq məqsədi ilə təlimlər keçirilib.

    Azərbaycan Badminton Federasiyasından (ABF) "Report"a verilən məlumata görə, proqram çərçivəsində regional müəllimlər üçün "Shuttle Time Teachers" kursları təşkil olunaraq, badmintonun şagirdlərə öyrədilməsi üzrə praktiki məşğələlər gerçəkləşib.

    ABF tərərfindən təyin edilmiş mütəxəssilər tərəfindən həyata keçirilən təlim Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Şirvan Şəhəri Uşaq Gənclər İdman Şahmat Məktəbində baş tutub.

    Məktəblilər təlim çərçivəsində badmintonla yaxından tanış olaraq, nəzəri və praktik biliklərə yiyələniblər. BWF tərəfindən hazırlanmış, dünyanın ən yaxşı badminton layihələri sırasına daxil edilmiş, əyləncəli oyun əsaslı təlim sistemi uşaqların fiziki bacarıqlarını (sürət, çeviklik, koordinasiya) inkişaf etdirir, dözümlülüyü artırır.

    Layihənin əsas məqsədi ölkəmizdə badmintonun kütləviliyinə nail olmaqla yanaşı, əlçatanlığını təmin etmək, məktəblilər arasında bu idman növünə maraq oyatmaq və gənc badminton məşqçiləri hazırlamaqdır.

    Proqramın cari ildə müxtəlif regionlarda keçirilməsi, bununla da badmintonun ölkə üzrə coğrafiyasının genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Cari ildə "Shuttle Time" proqramının icrasına ilk olaraq Gəncədə yerləşən Mir Cəlal Paşayev adına 39 saylı tam orta məktəbdə icrasına başlanılıb.

    Layihə Dünya Badminton Federasiyası, Avropa Badminton Konfederasiyası (BEC), Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir.

    Şirvanda BWF-nin Shuttle Time layihəsi çərçivəsində badminton təlimləri keçirilib
    Azərbaycan Badminton Federasiyası (ABF) Dünya Badminton Federasiyası (BWF) Shuttle Time layihəsi Milli Olimpiya Komitəsi Gənclər və İdman Nazirliyi Elm və Təhsil Nazirliyi

