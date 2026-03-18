Şirvanda BWF-nin "Shuttle Time" layihəsi çərçivəsində badminton təlimləri keçirilib
- 18 mart, 2026
- 16:15
Şirvan şəhərində Dünya Badminton Federasiyasının (BWF) "Shuttle Time" layihəsi çərçivəsində məktəblilər arasında bu idman növünün kütləviliyini artırmaq, gənc məşqçi və hakimlər hazırlamaq məqsədi ilə təlimlər keçirilib.
Azərbaycan Badminton Federasiyasından (ABF) "Report"a verilən məlumata görə, proqram çərçivəsində regional müəllimlər üçün "Shuttle Time Teachers" kursları təşkil olunaraq, badmintonun şagirdlərə öyrədilməsi üzrə praktiki məşğələlər gerçəkləşib.
ABF tərərfindən təyin edilmiş mütəxəssilər tərəfindən həyata keçirilən təlim Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Şirvan Şəhəri Uşaq Gənclər İdman Şahmat Məktəbində baş tutub.
Məktəblilər təlim çərçivəsində badmintonla yaxından tanış olaraq, nəzəri və praktik biliklərə yiyələniblər. BWF tərəfindən hazırlanmış, dünyanın ən yaxşı badminton layihələri sırasına daxil edilmiş, əyləncəli oyun əsaslı təlim sistemi uşaqların fiziki bacarıqlarını (sürət, çeviklik, koordinasiya) inkişaf etdirir, dözümlülüyü artırır.
Layihənin əsas məqsədi ölkəmizdə badmintonun kütləviliyinə nail olmaqla yanaşı, əlçatanlığını təmin etmək, məktəblilər arasında bu idman növünə maraq oyatmaq və gənc badminton məşqçiləri hazırlamaqdır.
Proqramın cari ildə müxtəlif regionlarda keçirilməsi, bununla da badmintonun ölkə üzrə coğrafiyasının genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Cari ildə "Shuttle Time" proqramının icrasına ilk olaraq Gəncədə yerləşən Mir Cəlal Paşayev adına 39 saylı tam orta məktəbdə icrasına başlanılıb.
Layihə Dünya Badminton Federasiyası, Avropa Badminton Konfederasiyası (BEC), Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir.