"Arsenal" Deklan Raysın müqaviləsinin müddətini uzatmağa yaxındır
Futbol
- 18 mart, 2026
- 16:01
İngiltərənin "Arsenal" klubu futbolçusu Deklan Raysın müqaviləsinin müddətini uzatmağa yaxındır.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, tərəflər arasında danışıqlar yekunlaşmaq üzrədir.
27 yaşlı yarımmüdafiəçinin yeni müqaviləsinin 2030 və 2031-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulacağı gözlənilir.
Xatırladaq ki, 2023-cü ildən "topçular"da çıxış edən Deklan Raysın "Arsenal"la 2028-ci ilin yayınadək sözləşməsi var. O, cari mövsüm 45 matçda 5 qol və 9 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
