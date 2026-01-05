Uitkoff və Kuşner Parisdə Ukrayna üzrə danışıqlarda ABŞ-ni təmsil edəcək
Digər ölkələr
- 05 yanvar, 2026
- 19:26
ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və Donald Trampın kürəkəni Cared Kuşner bu həftə Parisdə keçiriləcək Ukrayna üzrə danışıqlarda ölkəni təmsil edəcəklər.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ağ Evin rəsmi nümayəndəsi bildirib.
Bundan əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski yanvarın 6-da Parisdə ABŞ lideri Donald Trampın komandası ilə görüşəcəyini və Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə başa çatdırılmasını müzakirə edəcəyini açıqlamışdı.
Son xəbərlər
20:09
Azərbaycanın güləş millisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıbFərdi
20:07
İsrailin Baş naziri Tramp ilə İran məsələsində eyni mövqedədirDigər ölkələr
20:01
Quterreş: ABŞ-nin əməliyyatı Venesueladakı qeyri-sabitliyi kəskinləşdirə bilərDigər ölkələr
19:54
ABŞ-nin neft şirkətlərinin səhmləri Trampın Venesuela ilə bağlı bəyanatları fonunda bahalaşıbEnergetika
19:53
Azərbaycan I Liqa klubu Premyer Liqadan futbolçu transfer etməyə yaxındırFutbol
19:50
Netanyahu ABŞ-nin Venesueladakı fəaliyyətlərini tam şəkildə dəstəklədiyini bəyan edibDigər ölkələr
19:44
Foto
Bayram günlərində Bakı Metropoliteni 2 milyona yaxın sərnişin daşıyıbİnfrastruktur
19:42
Venesuela polisinə Maduronun tutulmasında iştirak edənləri həbs etmək əmri verilibDigər ölkələr
19:30