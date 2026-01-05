İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Uitkoff və Kuşner Parisdə Ukrayna üzrə danışıqlarda ABŞ-ni təmsil edəcək

    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 19:26
    Uitkoff və Kuşner Parisdə Ukrayna üzrə danışıqlarda ABŞ-ni təmsil edəcək

    ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və Donald Trampın kürəkəni Cared Kuşner bu həftə Parisdə keçiriləcək Ukrayna üzrə danışıqlarda ölkəni təmsil edəcəklər.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ağ Evin rəsmi nümayəndəsi bildirib.

    Bundan əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski yanvarın 6-da Parisdə ABŞ lideri Donald Trampın komandası ilə görüşəcəyini və Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə başa çatdırılmasını müzakirə edəcəyini açıqlamışdı.

    Stiv Uitkoff Cared Kuşner Rusiya-Ukrayna müharibəsi ABŞ
    Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах по Украине в Париже

    Son xəbərlər

    20:09

    Azərbaycanın güləş millisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Fərdi
    20:07

    İsrailin Baş naziri Tramp ilə İran məsələsində eyni mövqedədir

    Digər ölkələr
    20:01

    Quterreş: ABŞ-nin əməliyyatı Venesueladakı qeyri-sabitliyi kəskinləşdirə bilər

    Digər ölkələr
    19:54

    ABŞ-nin neft şirkətlərinin səhmləri Trampın Venesuela ilə bağlı bəyanatları fonunda bahalaşıb

    Energetika
    19:53

    Azərbaycan I Liqa klubu Premyer Liqadan futbolçu transfer etməyə yaxındır

    Futbol
    19:50

    Netanyahu ABŞ-nin Venesueladakı fəaliyyətlərini tam şəkildə dəstəklədiyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    19:44
    Foto

    Bayram günlərində Bakı Metropoliteni 2 milyona yaxın sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    19:42

    Venesuela polisinə Maduronun tutulmasında iştirak edənləri həbs etmək əmri verilib

    Digər ölkələr
    19:30

    Prezident İlham Əliyev: Kim güclüdür, o da haqlıdır - VİDEO

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti