    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 19:20
    Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах по Украине в Париже

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер представят страну на переговорах по Украине, которые пройдут на этой неделе в Париже.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил официальный представитель Белого дома.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 6 января в Париже встретится с командой американского лидера Дональда Трампа для обсуждения мирного завершения российско-украинской войны.

    Uitkoff və Kuşner Parisdə Ukrayna üzrə danışıqlarda ABŞ-ni təmsil edəcək

