Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах по Украине в Париже
Другие страны
- 05 января, 2026
- 19:20
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер представят страну на переговорах по Украине, которые пройдут на этой неделе в Париже.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил официальный представитель Белого дома.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 6 января в Париже встретится с командой американского лидера Дональда Трампа для обсуждения мирного завершения российско-украинской войны.
