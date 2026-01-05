Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах по Украине в Париже

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер представят страну на переговорах по Украине, которые пройдут на этой неделе в Париже.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил официальный представитель Белого дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 6 января в Париже встретится с командой американского лидера Дональда Трампа для обсуждения мирного завершения российско-украинской войны.