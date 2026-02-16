İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Avropa çempionatının favoritlərindən biriyik"

    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 15:10
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Avropa çempionatının favoritlərindən biriyik

    Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Avropa çempionatının favoritlərindən biridir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi Sahib Məmmədov deyib.

    O, yığmanın qarşıdakı hədəfləri və rəqibləri barədə danışıb:

    "Hələ qrupumuz bəlli deyil. Lakin B divizionundakı rəqiblərə baxanda, kağız üzərində biz ən yaxşılardan biriyik. Yarış Gürcüstanda keçiriləcək. Orada İngiltərə və Qazaxıstan kimi komandalar da var. Amma hesab edirəm ki, daha yaxşı hazırlaşıb, A divizionu və çempionluq uğrunda mübarizə aparacağıq. Rəqiblər "dişimizə görə"dir".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Avropa çempionatında B divizionunda yarışacaq. Turnirdə 8 komanda – Gürcüstan, Azərbaycan, Latviya, Qazaxıstan, Belçika, Malta, İngiltərə və Norveç milliləri mübarizə aparacaq.

