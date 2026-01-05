Netanyahu ABŞ-nin Venesueladakı fəaliyyətlərini tam şəkildə dəstəklədiyini bəyan edib
- 05 yanvar, 2026
- 19:50
İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu bəyan edib ki, Venesuelada ABŞ-ın fəaliyyətlərini tam şəkildə dəstəkləyir.
"Report"un "Ynet"ə istinadən verdiyi məlumata görə, o, bunu Knessetdə çıxışı zamanı bildirib.
"İsrail Venesuelada ABŞ-nin fəaliyyətlərini dəstəkləyir. Bu, zorakılığı dəstəkləyən ölkələrin hərəkatına qarşı azadlıq və tərəqqini dəstəkləyən ölkələrin hərəkatıdır", – deyə o vurğulayıb.
Netanyahu həmçinin qeyd edib ki, bir çox mühüm məsələlərdə onun mövqeləri Trampın mövqeləri ilə üst-üstə düşür, "lakin, ailələrdə olduğu kimi, zaman-zaman yanaşmalarda fikir ayrılıqları yaranır". Onun sözlərinə görə, bu fikir ayrılıqları böyük deyil və tərəfdaşlıq yolu ilə həll olunur.
Xatırladaq ki, 2025-ci ilin noyabrında ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuelada Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli əməliyyatlarının aparılmasına sanksiya vermişdi. Bir neçə aylıq hazırlıqdan sonra 2026-cı il yanvarın 3-nə keçən gecə ABŞ xüsusi təyinatlıları Maduronu və həyat yoldaşı Siliya Floresi Karakasdakı Fuerte-Tiuna kompleksində saxlayıb. Onlar ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmisinə evakuasiya edilərək narkoterrorizm ittihamları üzrə məhkəmə üçün Nyu-Yorka gətirilib.