Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает действия США в Венесуэле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает действия Соединенных Штатов в Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом он заявил, выступая в Кнессете.

"Израиль поддерживает действия Соединенных Штатов в Венесуэле. Это движение стран, поддерживающих свободу и прогресс, против движения стран, поддерживающих насилие", - сказал он.

Нетаньяху также подчеркнул, что по многим важным вопросам его позиции с Трампом совпадают, "однако, как это бывает и в семьях, время от времени у нас возникают разногласия в подходах". По его словам, разногласия - не большие и решаются путем партнерства.

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп санкционировал проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. После месяцев подготовки ночью 3 января 2026 года американский спецназ схватил Мадуро и его жену Силию Флорес в комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе. Их эвакуировали на корабль ВМС США и доставили в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркотерроризме.