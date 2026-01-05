Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает действия США в Венесуэле

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 19:39
    Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает действия США в Венесуэле

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает действия Соединенных Штатов в Венесуэле.

    Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом он заявил, выступая в Кнессете.

    "Израиль поддерживает действия Соединенных Штатов в Венесуэле. Это движение стран, поддерживающих свободу и прогресс, против движения стран, поддерживающих насилие", - сказал он.

    Нетаньяху также подчеркнул, что по многим важным вопросам его позиции с Трампом совпадают, "однако, как это бывает и в семьях, время от времени у нас возникают разногласия в подходах". По его словам, разногласия - не большие и решаются путем партнерства.

    В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп санкционировал проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. После месяцев подготовки ночью 3 января 2026 года американский спецназ схватил Мадуро и его жену Силию Флорес в комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе. Их эвакуировали на корабль ВМС США и доставили в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркотерроризме.

    США Венесуэла Операция США в Венесуэле Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп Израиль Николас Мадуро
    Netanyahu ABŞ-nin Venesueladakı fəaliyyətlərini tam şəkildə dəstəklədiyini bəyan edib

    Последние новости

    20:00
    Фото

    В праздничные дни Бакинский метрополитен перевез около 2 млн пассажиров

    Инфраструктура
    19:57

    Премьер Израиля заявил о единой позиции с Трампом по Ирану

    Другие страны
    19:47

    Президент Ильхам Алиев: Кто силен, тот и прав - ВИДЕО

    Внутренняя политика
    19:46

    В Париже начался шестой раунд сирийско-израильских переговоров

    Другие страны
    19:39

    Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает действия США в Венесуэле

    Другие страны
    19:32

    Гутерриш: Операция США может обострить нестабильность в Венесуэле

    Другие страны
    19:26

    Полиции Венесуэлы приказали арестовать всех причастных к поимке Мадуро

    Другие страны
    19:20

    Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах по Украине в Париже

    Другие страны
    19:14

    В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в подаче газа

    Энергетика
    Лента новостей