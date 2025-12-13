Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Уиткофф встретится с европейскими лидерами и Зеленским в Берлине

    Другие страны
    • 13 декабря, 2025
    • 05:08
    Уиткофф встретится с европейскими лидерами и Зеленским в Берлине

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет на этих выходных в Берлине встречи с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По их сведениям, он встретится с переговорщиками из Великобритании, Германии и Франции 14-15 декабря. Решение направить в Берлин Уиткоффа свидетельствует о стремлении американской администрации преодолеть разногласия между Вашингтоном и Киевом в том, что касается условий мирной сделки, считает газета.

    Ожидается, что в переговорах в Берлине примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также их советники, пишет WSJ. Изначально европейские лидеры хотели организовать встречу с Трампом на этих выходных, чтобы обсудить свои предложения по мирному плану США, напоминает газета.

    Трамп ранее заявлял, что США направят на встречу в Европе своего представителя лишь в том случае, если Вашингтон поймет, что эти переговоры будут результативными.

    Стив Уиткофф европейские лидеры Владимир Зеленский российско-украинская война
    Elvis

    Последние новости

    05:08

    Уиткофф встретится с европейскими лидерами и Зеленским в Берлине

    Другие страны
    04:39

    В Одессе после атаки РФ возникли перебои со светом и водой

    Другие страны
    04:21

    WSJ: США захватили судно, следовавшее из Китая в Ирана

    Другие страны
    03:55

    Трамп заявил о большом прогрессе в завершении войны в Украине

    Другие страны
    03:17

    В аэропорту Франкфурта у пассажира изъяли свыше 11 тыс. алмазов

    Другие страны
    02:43

    Трамп назвал двух основных кандидатов на пост главы ФРС

    Другие страны
    02:06

    США перебрасывают в Карибский регион очередную группу истребителей

    Другие страны
    01:39

    "Ливерпуль" вернул Салаха в состав команды

    Футбол
    01:22

    В Сирии более 30 человек пострадали при взрыве гранаты на свадьбе

    Другие страны
    Лента новостей