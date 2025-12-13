WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Trampın xüsusi elçisi Berlində Avropa liderləri və Zelenski ilə görüşəcək

    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiven Uitkov bazar günü Berlində Avropa liderləri və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşlər keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) mənbələrə istinadən xəbər yayıb.

    Mənbələrin sözlərinə görə, o, 14-15 dekabrda Böyük Britaniya, Almaniya və Fransadan olan danışıqçılarla görüşəcək. Qəzet hesab edir ki, Uitkovu Berlinə göndərmək qərarı ABŞ administrasiyasının Vaşinqton və Kiyev arasında sülh sazişinin şərtləri ilə bağlı fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılmasına sadiqliyini nümayiş etdirir.

    Nəşr yazır ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer və Almaniya Kansleri Fridrix Merts, eləcə də onların müşavirlərinin Berlin danışıqlarında iştirakı gözlənilir. Qəzet xatırladır ki, Avropa liderləri əvvəlcə ABŞ-nin sülh planı ilə bağlı təkliflərini müzakirə etmək üçün bu həftə sonu Trampla görüş təşkil etmək istəyirdilər.

    Tramp daha əvvəl bildirib ki, ABŞ yalnız Vaşinqton bu danışıqların səmərəli olacağını başa düşəcəyi təqdirdə Avropadakı görüşə nümayəndə göndərəcək.

    Уиткофф встретится с европейскими лидерами и Зеленским в Берлине

