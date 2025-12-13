WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Hadisə
    • 13 dekabr, 2025
    • 11:01
    Azərbaycan gömrükçüləri mobil telefonda gizlədilmiş qızıl külçələr aşkarlayıb

    Mobil telefonda gizlədilmiş qızıl külçələr aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, idarənin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi kompleks gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində qızıl külçələrin, mobil telefon, fotoaparat və digər malların qanunsuz yolla gömrük sərhədindən keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Şarja-Bakı aviareyisi ilə gələn Azərbaycan Respublikası vətəndaşının çantalarına gömrük baxışı həyata keçirilib və gömrük orqanına bəyan edilməyən 2 ədəd mobil telefon, 3 ədəd fotoaparat, 10800 ədəd xarici markalı siqaret, 16 ədəd elektron siqaret, 10 ədəd qida əlavəsi, "Dyson" markalı saç feni və digər mallar aşkarlanıb.

    Gömrük nəzarəti tədbirləri zamanı sərnişinin özünü şübhəli apardığı müşahidə olunduğundan "Body-Scan" cihazı vasitəsilə yoxlama həyata keçirilib. Nəticədə həmin şəxsin ayaqqablarından, gödəkçəsinin ciblərindən və ona məxsus mobil telefonun korpusundan xüsusi üsulla gizlədilmiş, ümumilikdə 90 qram qızıl külçə aşkar edilib.

    Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi

