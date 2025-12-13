Азербайджанские таможенники обнаружили золотые слитки, спрятанные в мобильном телефоне

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    • 13 декабря, 2025
    • 11:44
    Сотрудники таможни пресекли попытку незаконного ввоза в страну золотых слитков, спрятанных в корпусе мобильного телефона.

    Об этом сообщили Report в Главном таможенном управлении на воздушном транспорте.

    В ходе таможенного досмотра багажа гражданина Азербайджана, прибывшего авиарейсом Шарджа–Баку, были выявлены незадекларированные 2 мобильных телефона, 3 фотоаппарата, 10 800 сигарет иностранных марок, 16 электронных сигарет, 10 пищевых добавок, фен для волос марки Dyson и иные товары.

    В связи с подозрительным поведением пассажира была проведена дополнительная проверка с использованием системы Body-Scan. В результате в обуви, карманах куртки, а также в корпусе принадлежащего ему мобильного телефона были обнаружены золотые слитки общим весом 90 граммов.

    Лента новостей