Gəncədə qaldırıcının qırılması nəticəsində üzərinə avtomobil düşən şəxs ölüb
Hadisə
- 13 dekabr, 2025
- 11:07
Gəncədə dekabrın 12-də qaldırıcının qırılması nəticəsində üzərinə avtomobil düşən şəxs ölüb.
"Report"un məlumatına görə, hadisə şəhərin Sevil Qazıyeva küçəsində baş verib.
Belə ki, 1953-cü il təvəllüdlü Həbib Həsən oğlu Hüseynov "VAZ-21011" markalı avtomobilini təmir edən zaman qaldırıcı qırılıb. Hadisə nəticəsində avtomobil ustanın üzərinə düşüb və o ölüb.
Faktla bağlı şəhər prokurorluğunda araşdırmalar aparılır.
