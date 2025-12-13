WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Gəncədə qaldırıcının qırılması nəticəsində üzərinə avtomobil düşən şəxs ölüb

    Hadisə
    • 13 dekabr, 2025
    • 11:07
    Gəncədə qaldırıcının qırılması nəticəsində üzərinə avtomobil düşən şəxs ölüb

    Gəncədə dekabrın 12-də qaldırıcının qırılması nəticəsində üzərinə avtomobil düşən şəxs ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, hadisə şəhərin Sevil Qazıyeva küçəsində baş verib.

    Belə ki, 1953-cü il təvəllüdlü Həbib Həsən oğlu Hüseynov "VAZ-21011" markalı avtomobilini təmir edən zaman qaldırıcı qırılıb. Hadisə nəticəsində avtomobil ustanın üzərinə düşüb və o ölüb.

    Faktla bağlı şəhər prokurorluğunda araşdırmalar aparılır.

    Gəncə Bədbəxt hadisə
    В Гяндже мужчину придавило автомобилем из-за поломки домкрата

