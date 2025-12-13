Rusiyada yanğın səbəbindən 200-dən çox insan təxliyə edilib

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    Rusiyanın Vladimir vilayətinin Suzdal şəhərində otel-turizm kompleksində yanğın baş verib.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə bölgənin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Baş İdarəsinin mətbuat xidməti bildirib.

    Yanğınla bağlı məlumat operativ xidmətlərə saat 13:20-də daxil olub. İlkin yanğın sahəsi 50 kvadrat metr təşkil edib. Binadan 210 nəfər təxliyə edilib. Xəsarət alan və ölən yoxdur.

    Yanğının söndürülməsinə 13 texnika və şəxsi heyətdən 38 nəfər cəlb olunub.

    Yerli KİV-in məlumatına görə, yanğın "Suzdal" turizm kompleksinin akvaparkında baş verib.

