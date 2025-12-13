Более 200 человек эвакуированы из аквапарка в Суздале из-за пожара
В регионе
- 13 декабря, 2025
- 16:20
Возгорание в гостинично-туристическом комплексе ликвидируют пожарные в городе Суздаль Владимирской области РФ.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 13:20. Предварительная площадь возгорания составляет 50 кв. метров. Из здания эвакуировано 210 человек. Пострадавших и погибших нет.
К ликвидации пожара привлекаются 13 единиц техники и 38 человек личного состава.
По информации местных СМИ, пожар произошел в аквапарке ГТК "Суздаль".
