Более 200 человек эвакуированы из аквапарка в Суздале из-за пожара

Возгорание в гостинично-туристическом комплексе ликвидируют пожарные в городе Суздаль Владимирской области РФ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 13:20. Предварительная площадь возгорания составляет 50 кв. метров. Из здания эвакуировано 210 человек. Пострадавших и погибших нет.

К ликвидации пожара привлекаются 13 единиц техники и 38 человек личного состава.

По информации местных СМИ, пожар произошел в аквапарке ГТК "Суздаль".