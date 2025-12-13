Ötən gün axtarışda olan 260 nəfər saxlanılıb

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    Hadisə
    13 dekabr, 2025
    16:55
    Azərbaycanda dekabrın 12-də axtarışda olan 260 nəfər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ötən gün, həmçinin borclu şəxs qismində axtarışda olan 238 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

