Ötən gün axtarışda olan 260 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 13 dekabr, 2025
- 16:55
Azərbaycanda dekabrın 12-də axtarışda olan 260 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ötən gün, həmçinin borclu şəxs qismində axtarışda olan 238 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Son xəbərlər
17:11
Ayxan Abbasov: Avrokuboklara vəsiqə qazanmaq uğrunda oynamaq üçün geniş heyət lazımdırFutbol
17:04
Penza vilayətində mazut daşıyan 14 sistern relsdən çıxıb - YENİLƏNİBRegion
16:55
Ötən gün axtarışda olan 260 nəfər saxlanılıbHadisə
16:51
Rəşad Sadıqov: "Şamaxı" ilə oyunda hər iki komanda əzmkar oynadı"Futbol
16:50
Rusiyada yanğın səbəbindən 200-dən çox insan təxliyə edilibRegion
16:49
Foto
Böyük Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Naxçıvana səfər edibXarici siyasət
16:45
Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 9 %-ə yaxın azaldıbBiznes
16:37
ABŞ-nin xüsusi elçisi: Lukaşenko ilə münasibətlərimizin nizamlanmasını müzakirə etdikRegion
16:33