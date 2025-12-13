МВД: За сутки задержаны 260 разыскиваемых лиц
Происшествия
- 13 декабря, 2025
- 17:27
В Азербайджане минувшим днем задержаны 260 разыскиваемых лиц.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Отмечается, что среди задержанных 238 человек находились розыске в качестве должников.
