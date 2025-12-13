Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    МВД: За сутки задержаны 260 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    • 13 декабря, 2025
    • 17:27
    МВД: За сутки задержаны 260 разыскиваемых лиц

    В Азербайджане минувшим днем задержаны 260 разыскиваемых лиц.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

    Отмечается, что среди задержанных 238 человек находились розыске в качестве должников.

    МВД розыск задержание
    Ötən gün axtarışda olan 260 nəfər saxlanılıb
    Elvis

    Последние новости

    17:46

    На аэродроме в Подмосковье разбился легкомоторный самолет

    В регионе
    17:42

    Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль на чемпионате мира

    Индивидуальные
    17:37

    В Азербайджане цифровые тахографы будут выдавать еще два года

    Инфраструктура
    17:33

    Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 123 гражданина различных стран

    В регионе
    17:27

    МВД: За сутки задержаны 260 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    17:26

    На границе с Камбоджей погибли 14 военных Таиланда - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:24
    Фото

    Британский торговый посланник обсудил в Нахчыване перспективы партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    17:04

    Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 28,7%

    Финансы
    16:49

    Азербайджан и Apple обсудили проекты по созданию регионального цифрового хаба

    ИКТ
    Лента новостей