В Тамбовской области РФ из-за схода состава задерживаются 39 пассажирских поездов

В Тамбовской области РФ в пути задерживаются 39 пассажирских поездов дальнего следования в связи со сходом вагонов грузового поезда.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в дочерней компании РЖД - "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).

Шесть поездов следуют измененным маршрутом.

Как отмечают в компании, в конечные пункты уже прибыли 47 поездов.

"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отклонения от графика", - сказано в сообщении.