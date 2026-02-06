В Тамбовской области РФ из-за схода состава задерживаются 39 пассажирских поездов
В регионе
- 06 февраля, 2026
- 10:46
В Тамбовской области РФ в пути задерживаются 39 пассажирских поездов дальнего следования в связи со сходом вагонов грузового поезда.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в дочерней компании РЖД - "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).
Шесть поездов следуют измененным маршрутом.
Как отмечают в компании, в конечные пункты уже прибыли 47 поездов.
"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отклонения от графика", - сказано в сообщении.
