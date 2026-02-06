Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Тамбовской области РФ из-за схода состава задерживаются 39 пассажирских поездов

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 10:46
    В Тамбовской области РФ из-за схода состава задерживаются 39 пассажирских поездов

    В Тамбовской области РФ в пути задерживаются 39 пассажирских поездов дальнего следования в связи со сходом вагонов грузового поезда.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в дочерней компании РЖД - "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).

    Шесть поездов следуют измененным маршрутом.

    Как отмечают в компании, в конечные пункты уже прибыли 47 поездов.

    "Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отклонения от графика", - сказано в сообщении.

