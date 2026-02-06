İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Rusiyada 40-a yaxın sərnişin qatarının hərəkətində gecikmə yaranıb

    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 11:03
    Rusiyada 40-a yaxın sərnişin qatarının hərəkətində gecikmə yaranıb

    Rusiya Federasiyasının Tambov vilayətində yük qatarının vaqonlarının relsdən çıxması səbəbindən uzaq məsafəli 39 sərnişin qatarı gecikir.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Rusiya Dəmir Yolları" ASC-nin "Federal Sərnişin Şirkəti"ndən məlumat verilib.

    Altı qatarın marşrutu dəyişdirilib, 47 qatar artıq mənzil başına çatıb.

    "Qatar briqadalarının əməkdaşları sərnişinlərə hərtərəfli yardım və dəstək göstərirlər", - məlumatda deyilir.

    qatar Rusiya Tambov
    В Тамбовской области РФ из-за схода состава задерживаются 39 пассажирских поездов

