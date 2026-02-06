Rusiyada 40-a yaxın sərnişin qatarının hərəkətində gecikmə yaranıb
Region
- 06 fevral, 2026
- 11:03
Rusiya Federasiyasının Tambov vilayətində yük qatarının vaqonlarının relsdən çıxması səbəbindən uzaq məsafəli 39 sərnişin qatarı gecikir.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Rusiya Dəmir Yolları" ASC-nin "Federal Sərnişin Şirkəti"ndən məlumat verilib.
Altı qatarın marşrutu dəyişdirilib, 47 qatar artıq mənzil başına çatıb.
"Qatar briqadalarının əməkdaşları sərnişinlərə hərtərəfli yardım və dəstək göstərirlər", - məlumatda deyilir.
