    В Одессе взорвался автомобиль, есть погибший

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 10:14
    В Одессе взорвался автомобиль, есть погибший

    В Украинском городе Одесса произошел взрыв в автомобиле, в результате погиб один человек.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу национальной полиции Одесской области.

    Отмечается, что водитель транспортного средства погиб на месте.

    "По предварительной информации, в результате взрыва погиб 21-летний владелец транспортного средства", - сообщили в полиции, отметив, что детали взрыва пока неизвестны.

    Одесса взрыв автомобиль Украина несчастный случай
    Odessada avtomobil partlayıb, ölən var
    Лента новостей