В Одессе взорвался автомобиль, есть погибший
Другие страны
- 06 февраля, 2026
- 10:14
В Украинском городе Одесса произошел взрыв в автомобиле, в результате погиб один человек.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу национальной полиции Одесской области.
Отмечается, что водитель транспортного средства погиб на месте.
"По предварительной информации, в результате взрыва погиб 21-летний владелец транспортного средства", - сообщили в полиции, отметив, что детали взрыва пока неизвестны.
