В Одессе взорвался автомобиль, есть погибший

В Украинском городе Одесса произошел взрыв в автомобиле, в результате погиб один человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу национальной полиции Одесской области.

Отмечается, что водитель транспортного средства погиб на месте.

"По предварительной информации, в результате взрыва погиб 21-летний владелец транспортного средства", - сообщили в полиции, отметив, что детали взрыва пока неизвестны.