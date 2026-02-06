НОК Азербайджана выразил протест МОК из-за музыки в программе армянских фигуристов

Национальный олимпийский комитет Азербайджана выразил протест в связи с использованием спортивной парой фигуристов Никитой Рахманиным и Кариной Акоповой, представляющими Армению на XXV Зимних Олимпийских играх, музыкальной композиции "Арцах", имеющей политический и сепаратистский характер.

Как сообщили Report в НОК, об этом было официально проинформировано руководство Международного олимпийского комитета. В комитете подчеркнули, что термин "Арцах" отражает идеологическую сущность незаконной и сепаратистской политики, на протяжении многих лет проводившейся Арменией в отношении международно признанных территорий Азербайджанской Республики.

В НОК отметили, что использование подобной музыкальной программы на Олимпийских играх противоречит принципам Олимпийской хартии, запрещающим любую форму политической, идеологической или сепаратистской пропаганды. Подобные действия наносят ущерб духу Олимпиады, спортивной этике и международному спортивному сотрудничеству.

Национальный олимпийский комитет Азербайджана подчеркнул, что Олимпийские игры должны оставаться символом мира, дружбы и спорта вне политики.

Отметим, что фигуристы сборной Армении Карина Акопова и Никита Рахманин, ранее представлявшие Россию, в январе не были допущены к участию в чемпионате Европы по фигурному катанию в британском Шеффилде из-за отказа в выдаче британских виз. В сентябре 2025 года спортивная пара Акопова/Рахманин квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 года, заняв второе место на отборочном турнире в Китае.