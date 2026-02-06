Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Медиа
    • 06 февраля, 2026
    • 15:19
    Совет прессы Азербайджана осудил методы журналистов при освещении инцидента в лицее İdrak

    Методы получения и распространения сведений от учащихся относительно инцидента в лицее İdrak абсолютно неприемлемы.

    Как сообщает Report, об этом говорится в официальном обращении Совета прессы Азербайджана, адресованном представителям медиа.

    В заявлении подчеркивается, что действия журналистов полностью противоречат "Правилам этического поведения журналистов Азербайджана". Согласно пункту 3.9 третьего принципа правил под названием "Защита чести и достоинства, неприкосновенность частной жизни", журналист не должен злоупотреблять доверием детей, обязан с уважением относиться к их правам и стремиться не брать интервью у несовершеннолетних без разрешения их родителей или законных опекунов.

    Совет прессы, ссылаясь на тот же пункт, напоминает, что журналист не должен публиковать информацию или фотографии о частной жизни детей, за исключением случаев, когда существуют преобладающие общественные интересы.

    "Журналист обязан защищать личность детей, пострадавших в результате трагедии или преступного деяния, либо вовлеченных в такие события. К сожалению, в ходе освещения событий, произошедших сегодня в лицее İdrak, это требование не было соблюдено", - говорится в обращении.

    Также отмечено, что интервью, взятое представителями СМИ у ученика лицея İdrak, и поведение журналистов во время съемки нарушили пятый принцип правил - "Защита репутации самого журналиста и органа, в котором он работает". Данный принцип гласит, что понятие "общественная значимость" не должно смешиваться с информацией, просто "интересной для общественности".

    "Их действия не служили цели раскрытия истинной правды о происшествии и не могут расцениваться как пример профессионального поведения", - говорится в обращении.

    Совет прессы Азербайджана призвал журналистов не поддаваться эмоциям, избегать поспешности и действовать строго по существу, особенно при освещении экстремальных ситуаций и резонансных событий:

    "Нельзя забывать, что чуткость является самым важным критерием профессионализма, и лишь материалы, подготовленные с высокой профессиональной чуткостью, способны предоставить точную информацию. Любые тенденции, противоречащие этому, наносят вред обществу".

    Совет прессы Азербайджана лицей İdrak журналистская этика права детей
