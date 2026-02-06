Спикер парламента Армении подал в суд на экс-президента
В регионе
- 06 февраля, 2026
- 15:28
Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян подал в суд на бывшего президента Роберта Кочаряна из-за заявлений о состоянии армии.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на сайт судебной информации Datalex.
Симонян требует, чтобы Кочарян извинился в соцсетях или в печатном СМИ тиражом не менее 5 тыс. экземпляров, взыскать с Кочаряна 1 млн драмов ($2,5 тыс.) компенсации за оскорбление и 530 тыс. драмов ($1,3 тыс.) драмов судебных расходов.
Последние новости
16:37
ЕС и Турция обсудили шаги по укреплению экономического взаимодействияВ регионе
16:29
Посол: Бизнес-форум Азербайджан-Иордания планируется до конца I кварталаБизнес
16:20
Фото
Видео
Министры обороны Азербайджана и Ирана обсудили региональную безопасностьАрмия
16:19
В Баку и районах усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
16:18
АЖД в январе увеличили пассажироперевозки на 20%Инфраструктура
16:16
Фото
Азербайджан может принять сессию Мусульманского совета старейшин в 2027 годуРелигия
16:14
Главком ВСУ: Эффективность беспилотников выросла на 33%Другие страны
16:02
Еврокомиссия потребовала от TikTok усилить защиту несовершеннолетнихДругие страны
15:49