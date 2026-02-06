Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Спикер парламента Армении подал в суд на экс-президента

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 15:28
    Спикер парламента Армении подал в суд на экс-президента

    Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян подал в суд на бывшего президента Роберта Кочаряна из-за заявлений о состоянии армии.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на сайт судебной информации Datalex.

    Симонян требует, чтобы Кочарян извинился в соцсетях или в печатном СМИ тиражом не менее 5 тыс. экземпляров, взыскать с Кочаряна 1 млн драмов ($2,5 тыс.) компенсации за оскорбление и 530 тыс. драмов ($1,3 тыс.) драмов судебных расходов.

    Роберт Кочарян Ален Симонян иск компенсация состояние армии Армения
    Ты - Король

    Последние новости

    16:37

    ЕС и Турция обсудили шаги по укреплению экономического взаимодействия

    В регионе
    16:29

    Посол: Бизнес-форум Азербайджан-Иордания планируется до конца I квартала

    Бизнес
    16:20
    Фото
    Видео

    Министры обороны Азербайджана и Ирана обсудили региональную безопасность

    Армия
    16:19

    В Баку и районах усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    16:18

    АЖД в январе увеличили пассажироперевозки на 20%

    Инфраструктура
    16:16
    Фото

    Азербайджан может принять сессию Мусульманского совета старейшин в 2027 году

    Религия
    16:14

    Главком ВСУ: Эффективность беспилотников выросла на 33%

    Другие страны
    16:02

    Еврокомиссия потребовала от TikTok усилить защиту несовершеннолетних

    Другие страны
    15:49

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом в мечети Исламабада

    Внешняя политика
    Лента новостей