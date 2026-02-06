Спикер парламента Армении подал в суд на экс-президента

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян подал в суд на бывшего президента Роберта Кочаряна из-за заявлений о состоянии армии.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на сайт судебной информации Datalex.

Симонян требует, чтобы Кочарян извинился в соцсетях или в печатном СМИ тиражом не менее 5 тыс. экземпляров, взыскать с Кочаряна 1 млн драмов ($2,5 тыс.) компенсации за оскорбление и 530 тыс. драмов ($1,3 тыс.) драмов судебных расходов.