Исламабад благодарит Баку за поддержку в связи с терактом в мечети
Внешняя политика
- 06 февраля, 2026
- 20:49
Пакистан выразил благодарность Азербайджану за поддержку в связи с взрывом в мечети, повлекшим многочисленные жертвы.
Как передает Report, об этом написал в соцсети Х заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар.
"Благодарим вас за солидарность с Пакистаном в это трудное время. Наша решимость в борьбе с терроризмом остается непоколебимой",- написал он.
Отметим, что сегодня по меньшей мере 31 человек погиб и 169 получили ранения в результате взрыва в мечети в Исламабаде.
Thank you for your solidarity with Pakistan during this difficult time. Our resolve against terrorism remains unshaken. https://t.co/BUaCd3V1n3— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) February 6, 2026
