    Исламабад благодарит Баку за поддержку в связи с терактом в мечети

    Внешняя политика
    • 06 февраля, 2026
    • 20:49
    Исламабад благодарит Баку за поддержку в связи с терактом в мечети

    Пакистан выразил благодарность Азербайджану за поддержку в связи с взрывом в мечети, повлекшим многочисленные жертвы.

    Как передает Report, об этом написал в соцсети Х заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

    "Благодарим вас за солидарность с Пакистаном в это трудное время. Наша решимость в борьбе с терроризмом остается непоколебимой",- написал он.

    Отметим, что сегодня по меньшей мере 31 человек погиб и 169 получили ранения в результате взрыва в мечети в Исламабаде.

    Pakistan İslamabaddakı terror aktı ilə əlaqədar dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib
