В Санкт-Петербурге в школе зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции

В одной из школ в Невском районе Санкт-Петербурга (Россия) среди учащихся и сотрудников учебного заведения зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

"По состоянию на 6 февраля зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников школы №39 Невского района Санкт-Петербурга, а также у сотрудника пищеблока АО "КСП "Волна". На стационарном лечении остаются 6 человек. Согласно результатам исследований, у заболевших и контактных лиц обнаружена норовирусная инфекция", - говорится в сообщении.

Учебный процесс приостановлен, в школе проводили дезинфекцию и отбор водопроводной воды, продуктов и готовых блюд.