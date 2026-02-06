Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Санкт-Петербурге в школе зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 15:22
    В Санкт-Петербурге в школе зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции

    В одной из школ в Невском районе Санкт-Петербурга (Россия) среди учащихся и сотрудников учебного заведения зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

    "По состоянию на 6 февраля зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников школы №39 Невского района Санкт-Петербурга, а также у сотрудника пищеблока АО "КСП "Волна". На стационарном лечении остаются 6 человек. Согласно результатам исследований, у заболевших и контактных лиц обнаружена норовирусная инфекция", - говорится в сообщении.

    Учебный процесс приостановлен, в школе проводили дезинфекцию и отбор водопроводной воды, продуктов и готовых блюд.

    Санкт-Петербург кишечная инфекция школа норовирус
