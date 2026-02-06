Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Брюссель видит в ж/д проекте Нахчывана ключ к развитию Среднего коридора - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 06 февраля, 2026
    • 15:31
    Брюссель видит в ж/д проекте Нахчывана ключ к развитию Среднего коридора - ЭКСКЛЮЗИВ

    Европейский союз рассматривает развитие железнодорожной сети в Нахчыване как стратегический приоритет, способный превратить геополитические интересы в конкретные инфраструктурные решения и стать основой для долгосрочного мира и экономического роста в регионе Южного Кавказа.

    Об этом европейскому бюро Report заявил официальный представитель Еврокомиссии.

    По его словам, проект дополняет инициативу TRIPP ("Маршрут Трампа"), которую реализуют Соединенные Штаты и которая позволяет соединить основную территорию Азербайджана с ее Нахчыванской Автономной Республикой через Армению.

    "Вместе с Азербайджаном мы разделяем амбициозную концепцию транспортной доступности, которая укрепляет мир и стабильность, модернизирует инфраструктуру и раскрывает потенциал Транскаспийского транспортного маршрута (Средний коридор)", - отметили в Еврокомиссии.

    В Брюсселе подчеркнули, что недавнее соглашение между ЕС, Азербайджаном и ЕБРР о подготовке технико-экономического обоснования проекта железной дороги в Нахчыване является конкретным примером подобного сотрудничества.

    По словам собеседника агентства, проект рассматривается как ключевая инвестиция в развитие мобильности и экономических потоков не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Он является неотъемлемой частью Среднего коридора, для которого целевое время транзита между Европой и Центральной Азией составляет 15 дней.

    "Наряду с инвестициями в "жесткую" инфраструктуру мы будем поддерживать и развитие "мягкой" инфраструктуры, а также гармонизацию нормативной базы в соответствии с повесткой ЕС и партнеров по обеспечению связности", - добавил представитель ЕК.

    В неформальной беседе представители ЕС, вовлеченные в проекты региональной связности, выразили надежду на скорейшую подготовку ТЭО. Это, по их словам, позволит перейти к предметным переговорам о возможном участии ЕС в проекте в качестве инвестора.

    "Евросоюз не хочет оставаться в стороне от региональных проектов, напрямую влияющих на его экономику. Ведь Транскаспийский маршрут, или по-другому Средний коридор, в западной части выходит именно в ЕС. Блок заинтересован как в его расширении, так и в оперативном вводе новых мощностей", - подчеркнули источники.

    Как было отмечено, работа в этом направлении продолжается и она весьма активна, хотя может быть и не очень заметна. В частности, нынешний визит еврокомиссара Марты Кос в Анкару в том числе направлен на укрепление энергетических и транспортных связей с Турцией - ключевого связующего звена Среднего коридора.

    ТЭО Нахчыван TRIPP Маршрут Трампа Средний коридор Азербайджан и ЕС
    Avropa İttifaqı Naxçıvan dəmir yolu layihəsini Orta Dəhlizin inkişafının açarı kimi görür - EKSKLÜZİV
    Brussels sees Nakhchivan's railway project as key to developing Middle Corridor - EXCLUSIVE
    Ты - Король

    Последние новости

    16:37

    ЕС и Турция обсудили шаги по укреплению экономического взаимодействия

    В регионе
    16:29

    Посол: Бизнес-форум Азербайджан-Иордания планируется до конца I квартала

    Бизнес
    16:20
    Фото
    Видео

    Министры обороны Азербайджана и Ирана обсудили региональную безопасность

    Армия
    16:19

    В Баку и районах усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    16:18

    АЖД в январе увеличили пассажироперевозки на 20%

    Инфраструктура
    16:16
    Фото

    Азербайджан может принять сессию Мусульманского совета старейшин в 2027 году

    Религия
    16:14

    Главком ВСУ: Эффективность беспилотников выросла на 33%

    Другие страны
    16:02

    Еврокомиссия потребовала от TikTok усилить защиту несовершеннолетних

    Другие страны
    15:49

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом в мечети Исламабада

    Внешняя политика
    Лента новостей