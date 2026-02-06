Брюссель видит в ж/д проекте Нахчывана ключ к развитию Среднего коридора - ЭКСКЛЮЗИВ

Европейский союз рассматривает развитие железнодорожной сети в Нахчыване как стратегический приоритет, способный превратить геополитические интересы в конкретные инфраструктурные решения и стать основой для долгосрочного мира и экономического роста в регионе Южного Кавказа.

Об этом европейскому бюро Report заявил официальный представитель Еврокомиссии.

По его словам, проект дополняет инициативу TRIPP ("Маршрут Трампа"), которую реализуют Соединенные Штаты и которая позволяет соединить основную территорию Азербайджана с ее Нахчыванской Автономной Республикой через Армению.

"Вместе с Азербайджаном мы разделяем амбициозную концепцию транспортной доступности, которая укрепляет мир и стабильность, модернизирует инфраструктуру и раскрывает потенциал Транскаспийского транспортного маршрута (Средний коридор)", - отметили в Еврокомиссии.

В Брюсселе подчеркнули, что недавнее соглашение между ЕС, Азербайджаном и ЕБРР о подготовке технико-экономического обоснования проекта железной дороги в Нахчыване является конкретным примером подобного сотрудничества.

По словам собеседника агентства, проект рассматривается как ключевая инвестиция в развитие мобильности и экономических потоков не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Он является неотъемлемой частью Среднего коридора, для которого целевое время транзита между Европой и Центральной Азией составляет 15 дней.

"Наряду с инвестициями в "жесткую" инфраструктуру мы будем поддерживать и развитие "мягкой" инфраструктуры, а также гармонизацию нормативной базы в соответствии с повесткой ЕС и партнеров по обеспечению связности", - добавил представитель ЕК.

В неформальной беседе представители ЕС, вовлеченные в проекты региональной связности, выразили надежду на скорейшую подготовку ТЭО. Это, по их словам, позволит перейти к предметным переговорам о возможном участии ЕС в проекте в качестве инвестора.

"Евросоюз не хочет оставаться в стороне от региональных проектов, напрямую влияющих на его экономику. Ведь Транскаспийский маршрут, или по-другому Средний коридор, в западной части выходит именно в ЕС. Блок заинтересован как в его расширении, так и в оперативном вводе новых мощностей", - подчеркнули источники.

Как было отмечено, работа в этом направлении продолжается и она весьма активна, хотя может быть и не очень заметна. В частности, нынешний визит еврокомиссара Марты Кос в Анкару в том числе направлен на укрепление энергетических и транспортных связей с Турцией - ключевого связующего звена Среднего коридора.