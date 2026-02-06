Odessada avtomobil partlayıb, ölən var
- 06 fevral, 2026
- 10:21
Ukraynanın Odessa şəhərində avtomobildə partlayış baş verib, nəticədə bir nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukraina" Odessa vilayətinin milli polisinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü hadisə yerində həlak olub.
"İlkin məlumata görə, partlayış nəticəsində avtomobilin 21 yaşlı sahibi həlak olub", - məlumatda bildirilib.
Partlayışın təfərrüatları hələlik məlum deyil.
