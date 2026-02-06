Odessada avtomobil partlayıb, ölən var

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    • 06 fevral, 2026
    • 10:21
    Ukraynanın Odessa şəhərində avtomobildə partlayış baş verib, nəticədə bir nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukraina" Odessa vilayətinin milli polisinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü hadisə yerində həlak olub.

    "İlkin məlumata görə, partlayış nəticəsində avtomobilin 21 yaşlı sahibi həlak olub", - məlumatda bildirilib.

    Partlayışın təfərrüatları hələlik məlum deyil.

