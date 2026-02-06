Александр Сырский: ВСУ начали контрнаступательные операции
Другие страны
- 06 февраля, 2026
- 15:23
Подразделения Вооруженных сил Украины активизировали проведение наступательных и контрнаступательных операций на ряде направлений.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на встрече с журналистами в Киеве, комментируя текущую обстановку на линии фронта.
По его словам, порядка четверти боевых столкновений на различных направлениях приходится на наступательные действия украинских подразделений.
"Главная цель армии - держать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допускать его продвижения. Такая тактика работает, так как в январе противник не добился никаких значительных оперативных успехов".
