Александр Сырский: ВСУ начали контрнаступательные операции

Подразделения Вооруженных сил Украины активизировали проведение наступательных и контрнаступательных операций на ряде направлений.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на встрече с журналистами в Киеве, комментируя текущую обстановку на линии фронта.

По его словам, порядка четверти боевых столкновений на различных направлениях приходится на наступательные действия украинских подразделений.

"Главная цель армии - держать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допускать его продвижения. Такая тактика работает, так как в январе противник не добился никаких значительных оперативных успехов".