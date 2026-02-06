Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Александр Сырский: ВСУ начали контрнаступательные операции

    Подразделения Вооруженных сил Украины активизировали проведение наступательных и контрнаступательных операций на ряде направлений.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на встрече с журналистами в Киеве, комментируя текущую обстановку на линии фронта.

    По его словам, порядка четверти боевых столкновений на различных направлениях приходится на наступательные действия украинских подразделений.

    "Главная цель армии - держать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допускать его продвижения. Такая тактика работает, так как в январе противник не добился никаких значительных оперативных успехов".

