Азербайджан и Нидерланды обсудили развитие двустороннего сотрудничества
Внешняя политика
- 06 февраля, 2026
- 09:58
Глава департамента по Европе МИД Азербайджана Мамед Талыбов и посол Нидерландов в Азербайджане Марианн де Йонг обсудили развитие двустороннего сотрудничества.
Как передает Report, об этом сообщает посольство Нидерландов в Азербайджане в Facebook.
"Обсуждения были сосредоточены на дальнейшем развитии двусторонних отношений между Нидерландами и Азербайджаном", - говорится в сообщении.
