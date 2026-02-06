Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан и Нидерланды обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 06 февраля, 2026
    • 09:58
    Азербайджан и Нидерланды обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    Глава департамента по Европе МИД Азербайджана Мамед Талыбов и посол Нидерландов в Азербайджане Марианн де Йонг обсудили развитие двустороннего сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Нидерландов в Азербайджане в Facebook.

    "Обсуждения были сосредоточены на дальнейшем развитии двусторонних отношений между Нидерландами и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

    Нидерланды Азербайджан Марианн де Йонг Мамед Талыбов
    Azərbaycan və Niderland ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib
    Azerbaijan, Netherlands discuss development of bilateral cooperation
    Ты - Король

    Последние новости

    10:17

    На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса обсудят 12 вопросов

    Милли Меджлис
    10:14

    В Одессе взорвался автомобиль, есть погибший

    Другие страны
    10:08

    В Казахстане задержаны 20 представителей ОПГ

    В регионе
    10:02
    Фото

    Рашад Набиев обсудил механизмы поддержки с представителями стартапов

    ИКТ
    09:58

    Азербайджан и Нидерланды обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    09:42

    Арагчи: Иран вступает в дипломатический процесс "с открытыми глазами"

    В регионе
    09:37

    Нефть подорожала на ожиданиях новостей о ходе переговоров между Ираном и США

    Энергетика
    09:37
    Фото

    Сотрудники МЧС эвакуировали рыбаков с неисправной лодки в Каспийском море

    Происшествия
    09:31

    Прошло три года со дня разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции

    В регионе
    Лента новостей