Азербайджан и Нидерланды обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Глава департамента по Европе МИД Азербайджана Мамед Талыбов и посол Нидерландов в Азербайджане Марианн де Йонг обсудили развитие двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Нидерландов в Азербайджане в Facebook.

"Обсуждения были сосредоточены на дальнейшем развитии двусторонних отношений между Нидерландами и Азербайджаном", - говорится в сообщении.