    Azərbaycan və Niderland ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 06 fevral, 2026
    • 10:08
    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa Departamentinin direktoru Məmməd Talıbov və Niderlandın Azərbaycandakı səfiri Mariann de Yonq ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Niderlandın Azərbaycandakı səfirliyinin feysbuk hesabında paylaşım edilib.

    "Müzakirələr Niderland və Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin gələcək inkişafına həsr olunub", - məlumatda bildirilib.

    Азербайджан и Нидерланды обсудили развитие двустороннего сотрудничества
    Azerbaijan, Netherlands discuss development of bilateral cooperation

