Рашад Набиев обсудил механизмы поддержки с представителями стартапов

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил механизмы государственной поддержки с представителями стартапов страны.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "X".

"Мы провели встречу с представителями стартапов. На встрече мы обсудили текущее состояние и перспективы развития стартап-экосистемы в стране", - отметил он.

Набиев подчеркнул, что на встрече также были рассмотрены предложения по продвижению инновационных инициатив и состоялся обмен мнениями о механизмах поддержки, которые государство может предоставить в этом процессе.