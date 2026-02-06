Рашад Набиев обсудил механизмы поддержки с представителями стартапов
ИКТ
- 06 февраля, 2026
- 10:02
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил механизмы государственной поддержки с представителями стартапов страны.
Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "X".
"Мы провели встречу с представителями стартапов. На встрече мы обсудили текущее состояние и перспективы развития стартап-экосистемы в стране", - отметил он.
Набиев подчеркнул, что на встрече также были рассмотрены предложения по продвижению инновационных инициатив и состоялся обмен мнениями о механизмах поддержки, которые государство может предоставить в этом процессе.
