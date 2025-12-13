Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В Гяндже мужчину придавило автомобилем из-за поломки домкрата

    Происшествия
    • 13 декабря, 2025
    • 12:09
    В Гяндже мужчину придавило автомобилем из-за поломки домкрата

    В Гяндже погиб мужчина, на которого во время ремонта упал автомобиль.

    Как сообщает Report, житель города Габиб Гусейнов Гасан оглу (1953 года рождения) оказался придавлен автомобилем ВАЗ-21011 вследствие поломки домкрата во время проведения ремонтных работ.

    Мужчина скончался от полученных травм.

    Прокуратура города Гянджи проводит расследование по факту.

