В Гяндже мужчину придавило автомобилем из-за поломки домкрата

В Гяндже погиб мужчина, на которого во время ремонта упал автомобиль.

Как сообщает Report, житель города Габиб Гусейнов Гасан оглу (1953 года рождения) оказался придавлен автомобилем ВАЗ-21011 вследствие поломки домкрата во время проведения ремонтных работ.

Мужчина скончался от полученных травм.

Прокуратура города Гянджи проводит расследование по факту.