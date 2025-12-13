В Гяндже мужчину придавило автомобилем из-за поломки домкрата
Происшествия
- 13 декабря, 2025
- 12:09
В Гяндже погиб мужчина, на которого во время ремонта упал автомобиль.
Как сообщает Report, житель города Габиб Гусейнов Гасан оглу (1953 года рождения) оказался придавлен автомобилем ВАЗ-21011 вследствие поломки домкрата во время проведения ремонтных работ.
Мужчина скончался от полученных травм.
Прокуратура города Гянджи проводит расследование по факту.
Последние новости
12:16
Фото
Состоялась встреча с военными атташе по итогам текущего годаАрмия
12:09
В Гяндже мужчину придавило автомобилем из-за поломки домкратаПроисшествия
11:49
Число погибших из-за наводнений и оползней в Индонезии возросло до 1 тыс. человекДругие страны
11:49
Танкер "Лачын" перевез более 464 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов за период эксплуатацииИнфраструктура
11:44
Фото
Азербайджанские таможенники обнаружили золотые слитки, спрятанные в мобильном телефонеПроисшествия
11:36
Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в Оренбургской областиВ регионе
11:35
Фото
How AI Changed Marketing - Trenders ExperienceБизнес
11:19
Минувшим днем на освобожденных от оккупации территориях изъяты боеприпасыПроисшествия
10:56