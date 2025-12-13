Abşeronda "Azərişıq"ın əməkdaşı cərəyan vurması nəticəsində ölüb
Hadisə
- 13 dekabr, 2025
- 11:21
Abşeronda dekabrın 12-də "Azərişıq"ın əməkdaşı cərəyan vurması nəticəsində ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Mehdiabad qəsəbəsinin ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, Abşeron rayonunun Fatmayı kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü Ülvi Bəhrəm oğlu Məcidlini elektrik dirəyində cərəyan vurub. Hadisə nəticəsində o ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
