    Abşeronda "Azərişıq"ın əməkdaşı cərəyan vurması nəticəsində ölüb

    Hadisə
    • 13 dekabr, 2025
    • 11:21
    Abşeronda Azərişıqın əməkdaşı cərəyan vurması nəticəsində ölüb

    Abşeronda dekabrın 12-də "Azərişıq"ın əməkdaşı cərəyan vurması nəticəsində ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə Mehdiabad qəsəbəsinin ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, Abşeron rayonunun Fatmayı kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü Ülvi Bəhrəm oğlu Məcidlini elektrik dirəyində cərəyan vurub. Hadisə nəticəsində o ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Abşeron Elektrik cərəyanı

