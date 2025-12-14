WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    KİV: Upamekano "Bavariya"dan "Real Madrid"ə transfer olunmağa yaxındır

    Futbol
    • 14 dekabr, 2025
    • 09:41
    KİV: Upamekano Bavariyadan Real Madridə transfer olunmağa yaxındır

    Münhenin "Bavariya" klubunun mərkəz müdafiəçisi Dayo Upamekano Madridin "Real"ına keçməyə yaxındır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Foot Mercato" jurnalisti Santi Auna "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Mənbənin məlumatına görə, Madrid klubu fransalı müdafiəçi ilə şəxsi müqavilə şərtləri üzrə şifahi razılıq əldə edib və futbolçuya onun bütün tələblərini qəbul etməyə hazır olduğunu bildirib.

    Qeyd olunub ki, 27 yaşlı futbolçu gələn ilin yayında "Bavariya" ilə müqaviləsi başa çatdıqda azad agent ola bilər. Bununla yanaşı, Münhen klubu oyunçunu müqaviləni uzatmağa razı salmaq üçün cəhdlərini davam etdirir.

    Cari mövsümdə Upamekano bütün turnirlərdə 20 oyunda iştirak edib və bir qol vurub.

    "Transfermarkt" portalının məlumatına görə, müdafiəçinin bazar dəyəri 60 milyon avrodur.

    Dayo Upamekano Real Madrid "Bavariya"
    СМИ: Юпамекано близок к переходу из "Баварии" в "Реал"

    Son xəbərlər

    09:56

    Amerikanın "Electron" raketi YATA-nın eksperimental peykini orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    09:41

    KİV: Upamekano "Bavariya"dan "Real Madrid"ə transfer olunmağa yaxındır

    Futbol
    09:25

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün IX tura yekun vurulacaq

    Komanda
    09:24

    FAKTİKİ HAVA: Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərində sulu qar yağır

    Ekologiya
    09:13

    Azərbaycan və Pakistan XİN rəhbərləri regional məsələləri müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    09:05

    Tramp ABŞ-dəki aralıq seçkilərdə respublikaçıların çətinlik çəkəcəyini etiraf edib

    Digər ölkələr
    09:03

    Azərbaycan Premyer Liqası: XV turda daha iki görüş baş tutacaq

    Futbol
    08:56

    Tramp Tailand və Kambocanı yeni tariflərlə hədələyib

    Digər ölkələr
    08:18

    ABŞ Rod-Aylenddəki atışmanın beynəlxalq terrorizmlə əlaqəsi olub-olmadığından əmin deyil

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti