СМИ: Юпамекано близок к переходу из "Баварии" в "Реал"

Центральный защитник мюнхенской "Баварии" Дайо Упамекано близок к переходу в мадридский "Реал".

Как передает Report, об этом сообщил журналист Foot Mercato Санти Ауна на своей странице в соцсети X.

По данным источника, мадридский клуб достиг устного соглашения с французским защитником по условиям личного контракта и уведомил сторону футболиста о готовности принять все его требования.

Отмечается, что 27-летний футболист может стать свободным агентом летом следующего года, когда истечет его контракт с "Баварией". При этом мюнхенский клуб продолжает попытки убедить игрока продлить соглашение.

В текущем сезоне Упамекано принял участие в 20 матчах во всех турнирах и забил один мяч.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 60 млн евро.