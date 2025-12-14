Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    СМИ: Юпамекано близок к переходу из Баварии в Реал

    Центральный защитник мюнхенской "Баварии" Дайо Упамекано близок к переходу в мадридский "Реал".

    Как передает Report, об этом сообщил журналист Foot Mercato Санти Ауна на своей странице в соцсети X.

    По данным источника, мадридский клуб достиг устного соглашения с французским защитником по условиям личного контракта и уведомил сторону футболиста о готовности принять все его требования.

    Отмечается, что 27-летний футболист может стать свободным агентом летом следующего года, когда истечет его контракт с "Баварией". При этом мюнхенский клуб продолжает попытки убедить игрока продлить соглашение.

    В текущем сезоне Упамекано принял участие в 20 матчах во всех турнирах и забил один мяч.

    По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 60 млн евро.

    KİV: Upamekano "Bavariya"dan "Real Madrid"ə transfer olunmağa yaxındır
