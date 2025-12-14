Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün IX tura yekun vurulacaq
Komanda
- 14 dekabr, 2025
- 09:25
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün IX tura yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, turun son günündə bir qarşılaşma keçiriləcək.
"Abşeron Lions" "Neftçi"ni qəbul edəcək. A qrupunun matçı "Sərhədçi" İdman Mərkəzində, saat 16:00-da başlayacaq.
"Abşeron Lions" hazırda 15 xalla qrup ikincisidir. 9 xala malik "Neftçi" 4-cü yerdədir.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki qarşılaşmalarında "Quba" "Lənkəran"ı (95:87), "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (90:74), "Ordu" "Sumqayıt"ı (106:86), NTD isə "Şəki"ni (93:79) məğlub edib.
