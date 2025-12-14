WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün IX tura yekun vurulacaq

    Komanda
    • 14 dekabr, 2025
    • 09:25
    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün IX tura yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, turun son günündə bir qarşılaşma keçiriləcək.

    "Abşeron Lions" "Neftçi"ni qəbul edəcək. A qrupunun matçı "Sərhədçi" İdman Mərkəzində, saat 16:00-da başlayacaq.

    "Abşeron Lions" hazırda 15 xalla qrup ikincisidir. 9 xala malik "Neftçi" 4-cü yerdədir.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki qarşılaşmalarında "Quba" "Lənkəran"ı (95:87), "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (90:74), "Ordu" "Sumqayıt"ı (106:86), NTD isə "Şəki"ni (93:79) məğlub edib.

