Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    На Абшероне в результате поражения током погиб сотрудник "Азеришыг"

    Происшествия
    • 13 декабря, 2025
    • 13:00
    На Абшероне в результате поражения током погиб сотрудник Азеришыг

    В Абшеронском районе в результате поражения электрическим током погиб сотрудник компании "Азеришыг".

    Как сообщает Report, происшествие произошло на территории поселка Мехдиабад.

    Житель села Фатмаи Абшеронского района Ульви Магсуд оглу Меджидли (1995 года рождения) получил смертельное поражение электрическим током при работе на электрическом столбе.

    По данному факту проводится расследование.

    "Азеришыг" несчастный случай
    Abşeronda "Azərişıq"ın əməkdaşı cərəyan vurması nəticəsində ölüb
    Elvis

    Последние новости

    13:12

    Зеленский: ВС РФ применили более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки

    В регионе
    13:00

    На Абшероне в результате поражения током погиб сотрудник "Азеришыг"

    Происшествия
    12:47

    Австрия продлит пограничный контроль с четырьмя странами

    Другие страны
    12:42

    В США оценена роль Азербайджана в выходе его нефтегазовых ресурсов на международные рынки

    Энергетика
    12:31
    Фото

    SOCAR обсудила возможности сотрудничества с Кыргызстаном

    Энергетика
    12:27

    СК Армении возбудил уголовное дело по факту самоубийства военнослужащего

    В регионе
    12:26

    Азербайджан обсудил с "Meta" сотрудничество в области цифрового управления и внедрения инновационных решений

    ИКТ
    12:22

    Сийярто: В Венгрии начались работы по укладке арматуры для АЭС "Пакш-2"

    Другие страны
    12:20

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

    Религия
    Лента новостей