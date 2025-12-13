На Абшероне в результате поражения током погиб сотрудник "Азеришыг"
Происшествия
- 13 декабря, 2025
- 13:00
В Абшеронском районе в результате поражения электрическим током погиб сотрудник компании "Азеришыг".
Как сообщает Report, происшествие произошло на территории поселка Мехдиабад.
Житель села Фатмаи Абшеронского района Ульви Магсуд оглу Меджидли (1995 года рождения) получил смертельное поражение электрическим током при работе на электрическом столбе.
По данному факту проводится расследование.
