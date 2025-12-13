Победителем конкурса "Детское Евровидение-2025" стала Франция
Шоу-бизнес
- 13 декабря, 2025
- 22:39
Победителем популярного конкурса песни "Детское Евровидение-2025", финал которого состоялся в Тбилиси, стала Франция.
Как сообщает грузинское бюро Report, представлявшая Францию Лу Делёз с песней Ce Monde набрала 152 балла от жюри и 96 баллов по результатам онлайн-голосования.
На втором месте разместилась Украина, на третьем – Грузия.
В конкурсе приняли участие 18 стран, в том числе Албания, Армения, Азербайджан, Хорватия, Кипр, Франция, Грузия, Ирландия, Италия, Мальта, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Сан-Марино, Испания и Украина.
Азербайджан на конкурсе представляла Ягмур Насруллаева, занявшая 15-е место с песней "Мяу-Мяу".
