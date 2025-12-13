В США раскрыли детали ответа Украины на мирный план Трампа
- 13 декабря, 2025
- 22:34
Украина ответила на мирный план президента США Дональда Трампа, отвергнув предложения о выводе войск из Донбасса и отказе от вступления в НАТО.
Как передает Report, детали ответа Киева раскрыло издание The New York Times (NYT).
"В ответе говорится, что Киев должен сохранить контроль над районами на востоке Украины. Также было снято требование США о том, чтобы Украина отказалась от права на вступление в НАТО", - указано в сообщении.
Отмечается, что требования Трампа об уступке Донбасса России и отказе от вступления в альянс пересекают "красные линии" Киева. В статье подчеркивается, что ответ был подготовлен после визитов украинского президента Владимира Зеленского в Лондон, Брюссель и Рим.
