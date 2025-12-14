Amerikanın "Electron" raketi YATA-nın eksperimental peykini orbitə çıxarıb
- 14 dekabr, 2025
- 09:56
Amerika istehsalı olan "Electron" raketi bazar günü Yaponiyanın Aerokosmik Tədqiqatlar Agentliyinin (YATA) yeni texnologiyaların sınağı üçün nəzərdə tutulmuş "RAISE-4" adlı eksperimental peykini uğurla orbitə çıxarıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə raketin istehsalçısı olan "Rocket Lab" şirkəti açıqlama yayıb.
"Faydalı yükün orbitə çıxarılması təsdiqlənib", – deyə məlumatda qeyd olunub.
İki mərhələli "Electron" raketinin "Kick Stage Curie" sürətləndirici bloku ilə birlikdə "Raise and Shine" missiyası çərçivəsində buraxılışı Yeni Zelandiyanın Mahia yarımadasındakı "LC-1" start kompleksindən yerli vaxtla saat 16:09-da (Bakı vaxtı ilə 07:09-da) həyata keçirilib. Təxminən bir saat sonra peyk 540 km hündürlükdə nəzərdə tutulan orbitə çıxarılıb.
Qeyd olunub ki, "RAISE-4" aparatının bortunda Yaponiyanın özəl şirkətləri, universitetləri və elmi-tədqiqat institutları tərəfindən hazırlanmış 15 müxtəlif qurğu və avadanlıq nümunəsinin orbit sınaqları aparılacaq.