WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Ağacan Abiyevin şərəfinə boks turniri start götürüb

    Fərdi
    • 16 dekabr, 2025
    • 22:11
    Ağacan Abiyevin şərəfinə boks turniri start götürüb

    Azərbaycanın Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi, Əməkdar elm xadimi, "Şöhrət", "Şərəf" və I dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordenli, professor Ağacan Abiyevin şərəfinə boks üzrə turnirin rəsmi açılış mərasimi baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin və Azərbaycan Boks Federasiyasının (ABF) birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən turnirin açılış mərasimində marş sədaları altında "Qızıl əlcək", Gəncə, Sumqayıt, "Dinamo", "Təhsil", "Neftçi", AHTİA və MOİK komandalarının idmançıları, məşqçilər və hakimlər arenaya daxil olublar.

    Ardınca Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib, Vətənimizin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

    Gənclər və idman nazirinin müavini Fərhad Hacıyev, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, ABF-nin prezidentinin müşaviri Samir Hüseynov, Azərbaycan İdman Akademiyasının rektoru Fuad Hacıyev, "İdman Veteranları" İctimai Birliyinin sədri Zemfira Meftahətdinova və beynəlxalq dərəcəli hakim Elnur Məmmədli çıxışlar ediblər.

    Turnir Ağacan Abiyev tərəfindən rəmzi olaraq "qonq"un vurulması ilə açıq elan edilib.

    Açılış mərasimi bədii hissə ilə davam edib. Daha sonra professor Ağacan Abiyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş videoçarx nümayiş etdirilib.

    Açılış mərasimindən sonra yarışlara start verilib. Turnir dekabrın 19-dək davam edəcək.

    boks Ağacan Abiyev “Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi” Turnir

    Son xəbərlər

    22:42

    KİV: ABŞ ÜTT-yə qlobal ticarət yaxınlaşması dövrünün başa çatdığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    22:31

    Rumıniyanın sabiq nəqliyyat naziri korrupsiya ittihamı ilə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:18

    Ermənistan və Lüksemburq strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayıb

    Region
    22:11
    Foto

    Ağacan Abiyevin şərəfinə boks turniri start götürüb

    Fərdi
    22:03

    Niderland "F-16" qırıcıları üçün sursat alınmasına 250 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    21:50

    Çexiya hökuməti Avropa İttifaqının miqrasiya paktını rədd edib

    Digər ölkələr
    21:47

    FIFA 2025-ci ilin ən yaxşı futbolçusu və məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    21:33

    Səudiyyə Ərəbistanı kompaniyası "Lukoyl" şirkətinin 22 milyard dollarlıq aktivlərinə iddialıdır

    Digər ölkələr
    21:22

    Balakəndə baş verən qəzada ölənlərin sayı artıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti