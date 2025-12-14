Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Американская ракета Electron вывела на орбиту экспериментальный спутник JAXA

    Американская ракета Electron в воскресенье успешно вывела на орбиту экспериментальный спутник RAISE-4 Аэрокосмического агентства Японии (JAXA), предназначенный для испытания новых технологий.

    Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик ракеты Rocket Lab.

    "Вывод полезной нагрузки подтвержден", - говорится в сообщении.

    Запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie в рамках миссии Raise and Shine был осуществлен со стартового комплекса LC-1 на полуострове Махия в Новой Зеландии в 16:09 по местному времени (07:09 по бакинскому времени). Примерно через час спутник был выведен на заданную орбиту высотой 540 км.

    Отмечается, что на борту аппарата RAISE-4 будут проведены орбитальные испытания 15 различных устройств и образцов оборудования, разработанных частными компаниями, университетами и научно-исследовательскими институтами Японии.

