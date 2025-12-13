Belarusun Milli Kitabxanası Azərbaycan bayrağının rənglərinə boyanıb
Xarici siyasət
- 13 dekabr, 2025
- 11:01
Minskdəki Milli Kitabxana binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
Bu barədə "Report"a Belarusun Bakıdakı səfirliyindən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, kitabxananın mavi-qırmızı-yaşıl tonlarla işıqlandırılması 12 dekabr - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunub.
