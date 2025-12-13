WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Belarusun Milli Kitabxanası Azərbaycan bayrağının rənglərinə boyanıb

    Xarici siyasət
    • 13 dekabr, 2025
    • 11:01
    Belarusun Milli Kitabxanası Azərbaycan bayrağının rənglərinə boyanıb

    Minskdəki Milli Kitabxana binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

    Bu barədə "Report"a Belarusun Bakıdakı səfirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, kitabxananın mavi-qırmızı-yaşıl tonlarla işıqlandırılması 12 dekabr - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunub.

    Heydər Əliyevin anım günü Belarus
    Национальную библиотеку Беларуси окрасили в цвета флага Азербайджана

