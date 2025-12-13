Национальную библиотеку Беларуси окрасили в цвета флага Азербайджана

Здание Национальной библиотеки в Минске подсветилась цветами флага Азербайджана.

Об этом Report сообщили в посольстве Беларуси в Баку.

Отмечается, что подсветка библиотеки в сине-красно-зеленых тонах была приурочена к 12 декабря - Дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.