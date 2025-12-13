Национальную библиотеку Беларуси окрасили в цвета флага Азербайджана
Внешняя политика
- 13 декабря, 2025
- 10:51
Здание Национальной библиотеки в Минске подсветилась цветами флага Азербайджана.
Об этом Report сообщили в посольстве Беларуси в Баку.
Отмечается, что подсветка библиотеки в сине-красно-зеленых тонах была приурочена к 12 декабря - Дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Последние новости
11:36
Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в Оренбургской областиВ регионе
11:35
Фото
How AI Changed Marketing - Trenders ExperienceБизнес
11:19
Минувшим днем на освобожденных от оккупации территориях изъяты боеприпасыПроисшествия
10:56
МВД: Вчера задержаны 39 человек, подозреваемых в совершении преступленийПроисшествия
10:52
Азербайджанская нефть незначительно подорожалаЭнергетика
10:51
Национальную библиотеку Беларуси окрасили в цвета флага АзербайджанаВнешняя политика
10:46
Оборот общепита в Азербайджане вырос почти на 13%Бизнес
10:33
Фото
В Баку прошли XVI Дни НАТОАрмия
10:24