В Азербайджане женщину вернули к жизни спустя 45 минут после остановки сердца

В Ширванской клинической больнице врачи вернули к жизни пациентку спустя 45 минут после остановки сердца.

Как Report сообщили в TƏBİB, женщина, у которой примерно через неделю после хирургической операции остановилось сердце, была возвращена к жизни в ходе 45-минутной реанимации.

"Пациентка 1988 года рождения 19 ноября была госпитализирована в больницу, где ей диагностировали хронический калькулезный холецистит, холедохолитиаз и механическую желтуху. Врачи успешно провели хирургическую операцию, и лечение больной продолжилось в соответствующем отделении. Однако через неделю состояние 37-летней женщины внезапно ухудшилось в палате: на фоне острой дыхательной недостаточности произошла остановка сердца. Врач немедленно приступила к реанимации и через 45 минут ей удалось запустить сердце пациентки", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день состояние пациентки стабилизировалось, угроза жизни была устранена, она выписана домой на амбулаторное лечение.