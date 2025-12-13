Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Здоровье
    • 13 декабря, 2025
    • 13:29
    В Азербайджане женщину вернули к жизни спустя 45 минут после остановки сердца

    В Ширванской клинической больнице врачи вернули к жизни пациентку спустя 45 минут после остановки сердца.

    Как Report сообщили в TƏBİB, женщина, у которой примерно через неделю после хирургической операции остановилось сердце, была возвращена к жизни в ходе 45-минутной реанимации.

    "Пациентка 1988 года рождения 19 ноября была госпитализирована в больницу, где ей диагностировали хронический калькулезный холецистит, холедохолитиаз и механическую желтуху. Врачи успешно провели хирургическую операцию, и лечение больной продолжилось в соответствующем отделении. Однако через неделю состояние 37-летней женщины внезапно ухудшилось в палате: на фоне острой дыхательной недостаточности произошла остановка сердца. Врач немедленно приступила к реанимации и через 45 минут ей удалось запустить сердце пациентки", - говорится в сообщении.

    На сегодняшний день состояние пациентки стабилизировалось, угроза жизни была устранена, она выписана домой на амбулаторное лечение.

    Видео
    Ürəyi dayanan pasiyent 45 dəqiqə sonra həyata qaytarılıb
    Видео
    Miracle in Azerbaijan: Woman revived 45 minutes after heart stopped
