Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $40 млн из-за детской присыпки

Верховный суд Лос-Анджелеса постановил выплатить $40 млн двум женщинам, которые заявили, что заболели раком яичников из-за использования детской присыпки с тальком Johnson & Johnson.

Как передает Report, об этом пишет издание The Guardian.

Суд признал, что компания Johnson & Johnson знала о том, что ее присыпка опасна для здоровья, но не предупреждала об этом потребителей. Инстанция присудила пострадавшей Монике Кент $18 млн, Дебора Шульц и ее муж получат $22 млн от компании.

Вице-президент юридического отдела Johnson & Johnson Эрик Хаас заявил, что компания планирует "немедленно обжаловать этот вердикт и рассчитывает на победу, как это обычно бывает в случае неблагоприятных вердиктов".

Согласно судебным материалам, у Кент рак яичников был диагностирован в 2014 году, у Шульц - в 2018 году. Обе женщины утверждают, что в течение 40 лет пользовались детской присыпкой Johnson & Johnson.